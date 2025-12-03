Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert Unfall gebaut

Northeim (ots)

Hardegsen OT Gladebeck, Landesstraße 556, Dienstag, 02.12.2025, 17.00 Uhr

GLADEBECK (Wol)

Am Dienstag befuhr ein 44-jähriger Moringer mit einem Auto die L 556 in Richtung Gladebeck von der B 446 aus kommend. Bei der Fahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Bei dem Unfall verletzte sich der 44-Jährige leicht und nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Schaden am Fahrzeug wurde ein Leitpfosten und das Erdreich im Straßengraben beschädigt. Insgesamt kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

