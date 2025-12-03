Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Stegerwaldstraße, Dienstag, 02.12.2025, 07.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 07.35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim eine 53-jährige Northeimerin, welche mit ihrem Auto die Stegerwaldstraße in Northeim befuhr.

Bei der Kontrolle händigte die Frau einen moldawischen Führerschein aus. Die 53-Jährige lebt seit 2019 in Deutschland. Demnach hätte sie ihre Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen und ihre moldawische Fahrerlaubnis hat somit keine Gültigkeit mehr.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell