PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Stegerwaldstraße, Dienstag, 02.12.2025, 07.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 07.35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim eine 53-jährige Northeimerin, welche mit ihrem Auto die Stegerwaldstraße in Northeim befuhr.

Bei der Kontrolle händigte die Frau einen moldawischen Führerschein aus. Die 53-Jährige lebt seit 2019 in Deutschland. Demnach hätte sie ihre Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen und ihre moldawische Fahrerlaubnis hat somit keine Gültigkeit mehr.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 14:11

    POL-NOM: Schornsteinbrand führt zum Auffinden eine Cannabis-Plantage

    Northeim (ots) - Dassel OT Mackensen, Halbe, Sonntag, 30.11.2025, 11.10 Uhr MACKENSEN (Wol) Durch eine Streife der Polizei Stadtoldendorf wurde während eine Streifenfahrt im Bereich der Ortschaft Mackensen eine Rauchsäule festgestellt. Bei der Überprüfung konnte ein Schornsteinbrand festgestellt werden, welche durch die Feuerwehr Dassel und einen Schornsteinfeger ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:08

    POL-NOM: Sachbeschädigungen in der Innenstadt

    Einbeck (ots) - - Einbeck, 37574 Marktplatz, Mo. 23:00 bis 23:30 Uhr Einbeck (pfa) In den gestrigen Abendstunden kam es zu mehreren Sachbeschädigungen auf dem Marktplatz. Die bislang unbekannte Täterschaft riss auf dem Weihnachtsmarkt ein Fass mit einem Dach aus der Verankerung und stießen dieses und einen Tisch um. Weiterhin wurde ein Schaufenster eines Hörgeräte- und Augenoptikgeschäftes eingeschlagen. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:28

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

    Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße zw. Edesheim & Northeim, Montag, 01.12.2025, 07.05 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag befuhr ein 35-jähriger Mann aus Salzgitter mit einem Auto die Bundesstraße 3 aus Edesheim in Richtung Northeim. Dabei übersah er, dass das vor ihm fahrende Auto verkehrsbedingt abbremste und fuhr aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands auf. Bei dem Unfall verletzte sich die vorausfahrende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren