Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Bollensen, Galgenweg, zwischen Freitag, dem 14.11.2025, 12:00 Uhr und Mittwoch, dem 03.12.2025, 14:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus einer 51- jährigen in Uslar-Bollensen einzudringen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

