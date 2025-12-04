POL-NOM: E-Bike am Bahnhof gestohlen
Einbeck (ots)
- 37574 Einbeck, Bahnhofstraße, Fr. 28.11.2025 - 29.11.2025, 09:20 - 18:45 Uhr
Einbeck (pfa)
Im oben genannten Zeitraum wurde das angeschlossene E-Bike des 64-jährigen Anzeigeerstatters am Bahnhof in Kreinsen gestohlen. Es handelt sich um das Modell Town Hybrid One Wave der Marke Cube in Schwarz. Der Gesamtschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.
Hinweise, die zur Aufklärung führen, nimmt die Polizei Einbeck entgegen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell