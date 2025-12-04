Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike am Bahnhof gestohlen

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Bahnhofstraße, Fr. 28.11.2025 - 29.11.2025, 09:20 - 18:45 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde das angeschlossene E-Bike des 64-jährigen Anzeigeerstatters am Bahnhof in Kreinsen gestohlen. Es handelt sich um das Modell Town Hybrid One Wave der Marke Cube in Schwarz. Der Gesamtschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.

Hinweise, die zur Aufklärung führen, nimmt die Polizei Einbeck entgegen.

