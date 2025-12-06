Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schutz vor Taschendiebstählen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.12.2025 - 05.12.2025

"Coffee with a Cop": Polizei setzt Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gegen Taschendiebstähle in die Tat um - über 300 Bürger im Gespräch

Im Zeitraum vom 01. bis 05. Dezember führte die Polizei Einbeck im Nachgang zum diesjährigen Dialogverfahren "Coffee with a Cop" mehrere Schwerpunkt-/Kontrolltage zum Schutz der Bevölkerung vor Taschendiebstählen in der Vorweihnachtszeit durch. Anlass waren vermehrte Diebstähle zum Nachteil von Kunden und Kundinnen in ausgewählten Discountern der Region.

Zivile Maßnahmen zu Beginn:

An den ersten drei Tagen waren die Beamten überwiegend verdeckt im Einsatz. Schwerpunkt war dabei, bereits außerhalb der Geschäfte mögliche Taschendiebe zu erkennen, ihr Verhalten zu beobachten und sie im besten Fall auf frischer Tat zu überführen. Auch innerhalb der Märkte hielten zivile Kräfte gezielt Ausschau nach auffälligen Personen. Gleichzeitig sprachen die Beamten Kunden und Kundinnen direkt an, wenn diese leichtfertig mit Geldbörse oder Einkaufstasche umgingen.

Sichtbare Polizeipräsenz an den letzten beiden Tagen: Zum Ende der Maßnahmen zeigte sich die Polizei bewusst offen und in Uniform vor den Märkten. Dort führten die Beamtinnen und Beamten über 300 Präventionsgespräche und verteilten rund 250 Flyer zum Thema "Schutz vor Taschendiebstählen". Das Feedback der Kundschaft sei laut Polizei durchweg positiv gewesen - viele Bürgerinnen und Bürger berichteten während der Gespräche von eigenen Erfahrungen mit Taschendiebstählen zu ihrem Nachteil oder von betroffenen Bekannten, insbesondere aus dem Gedränge in den Discountern heraus und auf Weihnachtsmärkten in der Vorweihnachtszeit.

Tragischer Einzelfall trotz Präsenz:

Trotz der intensiven Maßnahmen kam es zu einem Vorfall. Während der Abwesenheit der Polizeibeamten wurde einer älteren Dame die Handtasche vom Rücksitz ihres eigenen Pkw, auf dem Parkplatz eines Discounters, entwendet, als diese dabei war, ihren Einkauf im Kofferraum zu verstauen. Der Verlust fiel ihr aber erst zu Hause auf. Dementsprechend blieb der Täter unerkannt. Zu weiteren Diebstählen innerhalb der Kontrollwoche kam es im Einbecker Bereich jedoch nicht.

Polizei appelliert an Aufmerksamkeit:

Die Polizei Einbeck erinnert die Bürgerinnen und Bürger daran, nicht nur in der dunklen und besinnlichen Adventszeit gut auf Tasche und Geldbeutel zu achten sondern auch grundsätzlich eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag zu legen. Besonders ältere Menschen seien häufig unbedarft und würden leicht Opfer von Taschendieben. Die Polizei bittet daher auch jüngere Personen, insbesondere auf diese Personengruppe zu achten und sie auf ihr fahrlässiges Verhalten im Umgang mit ihren Geldbörsen hinzuweisen.

Für konkrete Fragen rund um das Thema Taschendiebstahl stehen sowohl das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim sowie alle örtlichen Polizeidienststellen den Bürgerinnen und Bürgern jederzeit zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell