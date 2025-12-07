Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Katlenburg (pel), Erlenweg, Freitag, 05.12.2025, 18:10 Uhr, bis Samstag, 06.12.2025, 11:30 Uhr.

In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, 18:10 Uhr, bis Samstag, 06.12.2025, 11:30 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter in Katlenburg im Erlenweg zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und durchwühlten Schränke und Kommoden.

Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden durch das Eindringen in das Haus.

Zeugen, die insbesondere in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell