POL-SE: Pinneberg - Zwei Pkw brennen auf Parkplatz aus - weitere Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Mittwochmorgen (17.12.2025) ist es zu einem Polizeieinsatz im Hindenburgdamm gekommen. Im Rahmen der Einsatzwahrnehmung stellten Beamte zunächst Brandgeruch und dann einen auf einem Parkplatz brennenden Pkw-Peugeot fest.

Um 05:33 Uhr wurde eine Streife vom Polizeirevier Pinneberg zu einem Einsatz im Hindenburgdamm entsandt. Am Einsatzort angekommen, nahmen die Beamten einen beißenden Geruch wahr und gingen der Ursache auf den Grund. Auf einem angrenzenden Parkplatz stellten die Beamten dann einen Pkw-Peugeot fest. Aus der Motorhaube drang zunächst Rauch und wenig später Flammen. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr die Löscharbeiten einleiten konnte, waren die Flammen auf ein daneben geparktes Fahrzeug, einen Pkw-Toyota, übergegriffen. Beide Fahrzeuge brannten nahezu vollständig aus. Ein Opel Corsa und ein Citroën C1, die in unmittelbarer Nähe geparkt waren, wurden durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger, ein 31-jähriger deutscher Staatsbürger aus Hamburg, in Tatortnähe festgenommen werden, der nach Durchführung der ersten Maßnahmen jedoch aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen werden musste.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg haben die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit- und Tatortnähe gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 zu melden.

