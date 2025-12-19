PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Gönnebek - Unbekannte legen tote Kaninchen im Schulwald ab - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Gönnebek (ots)

Am 18.12.2025 (Donnerstag) haben Spaziergänger gegen 21:00 Uhr im Schoolredder (Am Schulwald) acht abgelegte tote Kaninchen und einen noch lebenden Hahn gefunden.

Zur genannten Zeit ging die Finderin mit ihrem Hund am Waldrand, in Richtung der dortigen Felder, spazieren. Hierbei stieß sie auf acht leblose Kaninchen, die dort zu einem Stapel abgelegt waren. Während die Kaninchen nach Einschätzung des Tierschutzvereins zum Zeitpunkt des Todes in einem optisch wohlgenährten und insgesamt guten Zustand gewesen sein dürften, schien der noch lebende Hahn in einem stark dehydrierten und abgemagerten Zustand zu sein. Der Hahn wurde in die Obhut des Tierschutzvereines übergeben. Nach derzeitiger Einschätzung ist jedoch mit einem Ableben zu rechnen.

Der Umweltdienst vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg ermittelt wegen des Verdachtes der Tierquälerei. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

