Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Leezen/Bad Segeberg - Polizei sucht Zeugen nach Streitigkeiten in Linienbus

Leezen/Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (13. Dezember 2025) gegen 13:00 Uhr kam es in Leezen im Linienbus der Linie 7550 auf der Fahrt nach Bad Segeberg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bedrohung und Beleidigung sucht die Polizei nun nach Zeugen.

An der Bushaltestelle in Leezen stieg der Geschädigte gegen 13:00 Uhr mit seiner Begleitung in den Bus der Linie 7550 nach Bad Segeberg. Ebenso sei eine dreiköpfige Personengruppe zugestiegen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Geschädigten und seiner Begleitperson setzten. Im Rahmen einer begonnenen Konversation sei es dann zu einem verbalen Streit mit mutmaßlicher Beleidigung und Bedrohung gekommen. Die Lage wurde durch den Busfahrer an der Haltestelle Mözen beendet, indem er die dreiköpfige Gruppe des Busses verwies.

Die drei zugestiegenen Personen werden wie folgt beschrieben: Die erste ist ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann, von etwa 1,70 bis 1,75 Meter Körpergröße und kräftiger Statur. Er trägt kurze, dunkle Haare sowie einen dunklen Drei-Tage-Bart und spricht mit einem deutlichen osteuropäischen Akzent. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war er in ein hellgraues Sweatshirt und mit einer schwarzen Bauchtasche gekleidet. Begleitet wurde er von zwei weiteren Personen: Ein etwa 60 Jahre alter Mann mit ähnlicher Statur wie der erste Mann, kurzen grauen Haaren und einem grauen Bart. Die dritte Person war eine etwa 60 Jahre alte Frau, die ein schwarzes Kopftuch trug.

Die beiden männlichen Verdächtigen konnten später (16. Dezember 2025) gegen 18:15 Uhr, durch den Geschädigten in einem Lebensmittelgeschäft am ZOB in Bad Segeberg wiedererkannt werden. Nach einer erneuten verbalen Auseinandersetzung konnte die Polizei trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen die Verdächtigen jedoch nicht mehr antreffen.

Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall im Linienbus oder die Auseinandersetzung im Lebensmittelgeschäft beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04551 884-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

