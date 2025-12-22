Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Infotag "POLIZEI INSIDE"

Bad Segeberg (ots)

Unseren Bewerberinnen/Bewerbern und Interessierten - zwischen 15 und 47 Jahren - bieten wir an, Informationen rund um den Polizeiberuf und zum Einstellungs- und Auswahlverfahren zu erhalten. Es stellen sich folgende Bereiche der Polizeidirektion Bad Segeberg vor: - Polizeirevier Bad Segeberg - Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg - Polizei-Autobahnrevier Bad Segeberg

Das erwartet Sie:

- Infos zum Job - Bewerbungsmöglichkeiten - Testverfahren - Ausbildungsinhalte - Einsatzmittel zum "Anfassen"

Wir wollen den "POLIZEI INSIDE" Info-Tag für Sie gestalten und Ihre individuellen Fragen beantworten. Sie können sich online für folgenden Termin anmelden: ► Dienstag, 13.01.2026, 16:00 bis 19:00 Uhr https://t1p.de/iu07z

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! +++ Wichtige Hinweise +++ Am Veranstaltungstag melden Sie sich bitte 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn beim Polizeirevier Bad Segeberg, Dorfstraße 16-18, 23795 Bad Segeberg. Dort werden Sie dann von den Kolleginnen und Kollegen aus Kiel in Empfang genommen. Es wird darum gebeten, am Veranstaltungstag Ausweise mitzubringen. Sollten Sie trotz erfolgter Anmeldung nicht teilnehmen können, möchten wir Sie bitten, sich per E-Mail unter sg14.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de abzumelden. Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, müssen Sie zwingend die Haftungsverzichtserklärung herunterladen, ausfüllen und unterschrieben mitbringen. Ohne diese Haftungsverzichtserklärung https://t1p.de/bwqrj erhalten Sie keinen Zugang zum Gelände!

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell