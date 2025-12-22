PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Infotag "POLIZEI INSIDE"

Bad Segeberg (ots)

   Unseren Bewerberinnen/Bewerbern und Interessierten - zwischen 15 
und 47 Jahren - bieten wir an, Informationen rund um den Polizeiberuf
und zum Einstellungs- und Auswahlverfahren zu erhalten. Es stellen 
sich folgende Bereiche der Polizeidirektion Bad Segeberg vor:
   - Polizeirevier Bad Segeberg
   - Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg
   - Polizei-Autobahnrevier Bad Segeberg

Das erwartet Sie:

   - Infos zum Job
   - Bewerbungsmöglichkeiten
   - Testverfahren
   - Ausbildungsinhalte
   - Einsatzmittel zum "Anfassen"

Wir wollen den "POLIZEI INSIDE" Info-Tag für Sie gestalten und Ihre individuellen Fragen beantworten. Sie können sich online für folgenden Termin anmelden: ► Dienstag, 13.01.2026, 16:00 bis 19:00 Uhr https://t1p.de/iu07z

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! +++ Wichtige Hinweise +++ Am Veranstaltungstag melden Sie sich bitte 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn beim Polizeirevier Bad Segeberg, Dorfstraße 16-18, 23795 Bad Segeberg. Dort werden Sie dann von den Kolleginnen und Kollegen aus Kiel in Empfang genommen. Es wird darum gebeten, am Veranstaltungstag Ausweise mitzubringen. Sollten Sie trotz erfolgter Anmeldung nicht teilnehmen können, möchten wir Sie bitten, sich per E-Mail unter sg14.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de abzumelden. Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, müssen Sie zwingend die Haftungsverzichtserklärung herunterladen, ausfüllen und unterschrieben mitbringen. Ohne diese Haftungsverzichtserklärung https://t1p.de/bwqrj erhalten Sie keinen Zugang zum Gelände!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren