Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Täter fliehen nach Einbruch ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

In der Zeit vom 19.12.2025 (Freitag, 18.00 Uhr) bis zum 20.12.2025 (Samstag, 00.20 Uhr) ist es im Sibylla-Merian-Weg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Reihenhaus gekommen. Der oder die Täter entfernten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Stehlgut vom Tatort.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach derzeitiger Einschätzung fehlt jedoch aus dem Haus nichts und die Täter sind in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise über Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, könnten über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell