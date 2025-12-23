PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Finder gibt Bargeld ab: Polizei sucht Eigentümer

Norderstedt (ots)

Am Montagmittag (22. Dezember 2025) erschien ein ehrlicher Finder auf der Polizeiwache in Norderstedt-Mitte und übergab den Beamten eine hohe Bargeldsumme.

Der 80-jährige Norderstedter hatte das Geld zuvor gegen 12:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Quickborner Straße aufgefunden. Er konnte jedoch vor Ort niemanden ausmachen, dem das Bargeld zugeordnet werden konnte, und brachte es daraufhin zur nächsten Polizeidienststelle.

Die Polizei konnte den Eigentümer beziehungsweise die Eigentümerin des Geldes bislang nicht ermitteln.

Personen, die glaubhafte Angaben machen können, dass das Bargeld aus ihrem Eigentum stammt, werden gebeten, sich unter 040 535 95 0 bei dem Fundbüro der Stadt Norderstedt oder direkt in der Rathausallee 50 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:35

    POL-SE: Neversdorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Neversdorf (ots) - Von Samstag (20.12.2025) auf Sonntag (21.12.2025) kam es in Neversdorf in der Hauptstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zwischen 17:45 Uhr und 02:10 Uhr drangen die Einbrecher vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür in das ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:08

    POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

    Quickborn (ots) - In der Zeit von Donnerstag (18.12.2025) bis Freitag (19.12.2025) kam es in Quickborn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Zwischen 16:30 Uhr am Donnerstagnachmittag und 13:15 Uhr am Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren