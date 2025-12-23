Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Finder gibt Bargeld ab: Polizei sucht Eigentümer

Norderstedt (ots)

Am Montagmittag (22. Dezember 2025) erschien ein ehrlicher Finder auf der Polizeiwache in Norderstedt-Mitte und übergab den Beamten eine hohe Bargeldsumme.

Der 80-jährige Norderstedter hatte das Geld zuvor gegen 12:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Quickborner Straße aufgefunden. Er konnte jedoch vor Ort niemanden ausmachen, dem das Bargeld zugeordnet werden konnte, und brachte es daraufhin zur nächsten Polizeidienststelle.

Die Polizei konnte den Eigentümer beziehungsweise die Eigentümerin des Geldes bislang nicht ermitteln.

Personen, die glaubhafte Angaben machen können, dass das Bargeld aus ihrem Eigentum stammt, werden gebeten, sich unter 040 535 95 0 bei dem Fundbüro der Stadt Norderstedt oder direkt in der Rathausallee 50 zu melden.

