Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Großkontrolle im Rahmen der "Roadpol-Woche"

Norderstedt (ots)

Am 20.12.2025 (Samstag) hat das Polizeirevier Norderstedt eine Großkontrolle im Rahmen der sogenannten Roadpol-Woche zur Bekämpfung von Alkohol-Drogen-Medikamenten im Straßenverkehr und von Wohnungseinbruchkriminalität durchgeführt.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 01.00 Uhr (Sonntag, 21.12.2025) waren insgesamt 38 Einsatzkräfte an diesem Einsatz beteiligt. Es wurden 330 Fahrzeuge kontrolliert. Unterstützt wurde das Polizeirevier Norderstedt durch Kräfte der Polizei-Autobahn- und Bezirksreviere Bad Segeberg und Elmshorn, das Landeskriminalamt sowie von Zivilfahndern der Brennpunktdienste Norderstedt, Pinneberg und Wedel.

In zwei Phasen wurde zunächst in der Ohechaussee und dann in der Schleswig-Holstein-Straße kontrolliert. Hierbei wurden in sechs Fällen Straftaten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, drei Anzeigen wegen Alkohol (2 ×) und Drogen (1 ×) im Straßenverkehr und 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Rotlichtfahrten, Gutpflich, Handynutzung u. a. festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Auch die zivilen Fahndungskräfte sollten Erfolg haben. Ein Pkw-Fahrer setzte zwei Frauen in einem Wohngebiet ab. Der Fahrzeugführer selbst verblieb im Fahrzeug. Den Beamten kamen die Gesamtumstände verdächtig vor, da die Gruppe sich stets in alle Richtungen umzuschauen schien. Aus diesem Grund wurde das Trio nach Abfahrt aus dem Wohngebiet zwecks Kontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass eine der Frauen per Haftbefehl aufgrund von Wohnungseinbruchstaten gesucht wurde. Dieser Haftbefehl wurde vollstreckt und die Dame einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Begleiter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell