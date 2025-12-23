Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Bewohner überrascht Täter beim versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Tornesch (ots)

Am 23.12.2025 (Dienstag) ist es gegen 02.45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Ahrenloer Straße gekommen. Die Täter wurden beim Versuch, ein Fenster aufzubrechen, bemerkt und flüchteten umgehend,

Zur genannten Zeit wurde der Wohnungseigentümer wach, da er Geräusche wahrgenommen hatte. Als der Mann den Geräuschen auf den Grund ging, stellte er fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Als der oder die Täter den Bewohner bemerkten, flohen sie umgehend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ahrenloher Straße, Großer Moorweg oder Brookkamp wahrgenommen haben. Hinweise können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gegeben werden.

