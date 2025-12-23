PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Bewohner überrascht Täter beim versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Tornesch (ots)

Am 23.12.2025 (Dienstag) ist es gegen 02.45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Ahrenloer Straße gekommen. Die Täter wurden beim Versuch, ein Fenster aufzubrechen, bemerkt und flüchteten umgehend,

Zur genannten Zeit wurde der Wohnungseigentümer wach, da er Geräusche wahrgenommen hatte. Als der Mann den Geräuschen auf den Grund ging, stellte er fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Als der oder die Täter den Bewohner bemerkten, flohen sie umgehend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ahrenloher Straße, Großer Moorweg oder Brookkamp wahrgenommen haben. Hinweise können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:28

    POL-SE: Norderstedt - Großkontrolle im Rahmen der "Roadpol-Woche"

    Norderstedt (ots) - Am 20.12.2025 (Samstag) hat das Polizeirevier Norderstedt eine Großkontrolle im Rahmen der sogenannten Roadpol-Woche zur Bekämpfung von Alkohol-Drogen-Medikamenten im Straßenverkehr und von Wohnungseinbruchkriminalität durchgeführt. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 01.00 Uhr (Sonntag, 21.12.2025) waren insgesamt 38 Einsatzkräfte an diesem Einsatz ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:27

    POL-SE: Norderstedt - Finder gibt Bargeld ab: Polizei sucht Eigentümer

    Norderstedt (ots) - Am Montagmittag (22. Dezember 2025) erschien ein ehrlicher Finder auf der Polizeiwache in Norderstedt-Mitte und übergab den Beamten eine hohe Bargeldsumme. Der 80-jährige Norderstedter hatte das Geld zuvor gegen 12:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Quickborner Straße aufgefunden. Er konnte jedoch vor Ort niemanden ausmachen, dem das Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren