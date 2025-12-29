Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Raubstraftat im Gewerbegebiet - Unbekannter erlangt Bargeld

Elmshorn (ots)

Am Dienstag (23.12.2025) ist es in der Otto-Hahn-Straße bei einem dortigen Geschäft zu einer Raubstraftat gekommen, bei der ein unbekannter Täter Bargeld erlangte.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann gegen 17:00 Uhr das Geschäft für fahrbare Gehilfen und forderte den anwesenden Geschäftsinhaber unter Vorhalt eines Messers zum Aushändigen von Bargeld auf. Mit dem ausgehändigten Geld verließ der Unbekannte, der dunkel gekleidet war sowie seinen Mundbereich mit einer Schutzmaske bedeckt hielt, das Geschäft und fuhr mit einem E-Scooter in Richtung Ramskamp.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein, konnte diesen jedoch nicht mehr antreffen.

Die Kriminalpolizei Elmshorn führt die Ermittlungen zu dem Raub und fragt nach Hinweisen zur Tat und zum flüchtigen Täter. Wer hat zur tatrelevanten Zeit einen Mann mit E-Scooter in der Otto-Hahn-Straße gesehen und kann weitere Angaben zum Fluchtweg oder zur Person machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04121 803-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell