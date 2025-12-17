PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2353 - Polizei sucht Unfallzeugen

Augsburg (ots)

B17/ WWK-Arena/ FR Süd - Am heutigen Mittwoch verursachte ein 54-Jähriger einen Verkehrsunfall auf der B17. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der 54-jährige Lkw-Fahrer war samt Anhänger auf der B17 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Auf Höhe der WWK-Arena geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrstreifen in die mittig angelegte Schutzplanke. Dabei wurden ca. 40 Felder Leitplanke auf einer Strecke von ca. 100 - 150 m beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Gersthofen klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

