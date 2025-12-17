Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2355 - Nach rücksichtsloser Fahrweise - Polizei sucht nach Zeugen

Augsburg (ots)

B 300 und BAB A8/ Dasing/ FR Stuttgart - Am 15.12.2025 gegen 14.00 Uhr war ein Mercedes Sprinter auf der B300 von Schrobenhausen in südlicher Richtung unterwegs. Im Bereich Aichach kam es durch den Fahrer mehrfach zu gefährlichen Überholmanövern. Zudem fuhr der Sprinter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und geriet wiederholt auf die Gegenfahrbahn. Anschließend fuhr der Fahrer in Dasing auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Auch auf der Autobahn setzte er seine riskante Fahrweise offenbar mit weiteren gefährlichen Manövern und Nötigungshandlungen fort. Eine Polizeistreife stoppte im Bereich der Anschlussstelle Günzburg den Fahrer und führte eine Verkehrskontrolle durch. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bittet Zeugen und Personen, die dem Sprinter ausweichen mussten oder durch dessen Fahrweise gefährdet, behindert oder genötigt wurden, sich unter Tel. 0821/323-2010 zu melden.

