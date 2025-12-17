PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2350 - Alkohol- und Drogenkontrollstellen in Augsburg

Augsburg (ots)

Stadtbereich Augsburg - Am Dienstag, den 16.12.2025, zwischen 18:00 und 21:30 Uhr, führte die "Kontrollgruppe Drogen im Straßenverkehr" unter der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet Augsburg durch. Hierbei wurden stationäre Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Fahrtüchtigkeit zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen vorgenommen. Die Kontrollen fanden im Zusammenhang mit einer europaweiten Schwerpunktaktion "Alcohol & Drugs" auf Initiative des Netzwerkes ROADPOL statt. Die Beamten stellten im Stadtgebiet Augsburg insgesamt acht Verkehrsteilnehmer fest, welche unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wie Cannabis, Amphetaminen und Kokain standen. Diese Verkehrsordnungswidrigkeiten werden jeweils Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von mindestes 500 EUR sowie ein Fahrverbot nach sich ziehen. Zusätzlich war ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert unterwegs, der zudem mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei wird darüber hinaus weiterhin Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Schwerpunktaktion durchführen. Diese sind nicht nur auf das Stadtgebiet begrenzt, sondern finden auch in den Landkreisen des Zuständigkeitsbereichs der Polizeipräsidiums Schwaben Nord statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
