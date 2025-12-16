PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (14.12.2025) war ein 24-Jähriger mit seinem Auto in der Kasernenstraße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte den Mann an der Ecke zur Volkhartstraße. Dabei wies sich der Mann zunächst mit dem Führerschein und Ausweis seines Bruders aus. Die Streife bemerkte dies und ermittelte die richtigen Personalien des 24-Jährigen.

Die Beamten stellten daraufhin fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unterbanden die Weiterfahrt.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauch von Ausweispapieren verantworten.

Der 24-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 13:13

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montagabend (15.12.2025) fuhr ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Bismarckstraße. Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 20.45 Uhr den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:13

    POL Schwaben Nord: Polizei klärt Kennzeichendiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (15.12.2025) stellte die Polizei ein Auto mit geöffneten Türen im Bereich des Oberhauser Bahnhofs fest. Die Streife überprüfte daraufhin die Kennzeichen des Audi und stellte dadurch fest, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Während der Aufnahme kam der 38-jährige Fahrzeugführer hinzu. Die Beamten stellten fest, dass der 38-Jährige zuvor mit dem Auto fuhr und ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:12

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Montag (15.12.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW in der Gumppenbergstraße. Der VW wurde im Bereich der linken, vorderen Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren