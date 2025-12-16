Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (14.12.2025) war ein 24-Jähriger mit seinem Auto in der Kasernenstraße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte den Mann an der Ecke zur Volkhartstraße. Dabei wies sich der Mann zunächst mit dem Führerschein und Ausweis seines Bruders aus. Die Streife bemerkte dies und ermittelte die richtigen Personalien des 24-Jährigen.

Die Beamten stellten daraufhin fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unterbanden die Weiterfahrt.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauch von Ausweispapieren verantworten.

Der 24-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell