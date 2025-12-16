Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Montag (15.12.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW in der Gumppenbergstraße.
Der VW wurde im Bereich der linken, vorderen Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 - 2310 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell