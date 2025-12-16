Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Montag (15.12.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW in der Gumppenbergstraße.

Der VW wurde im Bereich der linken, vorderen Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 - 2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell