Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei entdeckt gefälschten Führerschein

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (15.12.2025) war ein 45-Jähriger mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs.

Die Streife kontrollierte den Mann gegen 15.00 Uhr und stellte dabei fest, dass sein vorgezeigter italienischer Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies. Eine genauere Überprüfung bestätigte den Verdacht. Der 45-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 45-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell