PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei entdeckt gefälschten Führerschein

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (15.12.2025) war ein 45-Jähriger mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs.

Die Streife kontrollierte den Mann gegen 15.00 Uhr und stellte dabei fest, dass sein vorgezeigter italienischer Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies. Eine genauere Überprüfung bestätigte den Verdacht. Der 45-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 45-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:33

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht (bereits regional berichtet)

    Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 180 vom 12.12.2025 der Polizeiinspektion Bobingen berichteten wir Folgendes: Bobingen - Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Donnerstag (11.12.2025) in der Wertachstraße / Ecke Augsburger Straße. Eine 31-jährige Frau war gegen 18.30 Uhr fußläufig auf der Augsburger Straße in südliche Richtung unterwegs ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:33

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Gersthofen - Im Zeitraum von Donnerstag (11.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) drangen einer oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ebnerstraße ein. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Terrassentüre auf und durchwühlten das Haus. Die Höhe des Beute- und Sachschadens wird aktuell abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Königsbrunn - Am Samstag (13.12.2025) griff offenbar ein bislang unbekannter Täter einen 23-Jährigen in dessen Wohnung in der Bürgermeister-Wolfarth-Straße an. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Gegen 22:30 Uhr verletzte der Unbekannte den 23-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers. Der Täter flüchtete daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren