POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Königsbrunn - Am Samstag (13.12.2025) griff offenbar ein bislang unbekannter Täter einen 23-Jährigen in dessen Wohnung in der Bürgermeister-Wolfarth-Straße an. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Gegen 22:30 Uhr verletzte der Unbekannte den 23-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet sich der 23-Jährige nicht in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Der 23-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

