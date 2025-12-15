Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Alkoholfahrt
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Sonntag (14.12.2025) war ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Jakoberwallstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte gegen 05:45 Uhr den Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Streife unterband daraufhin die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen. Der 25-Jährige hat die afghanische Staatsangehörigkeit.
