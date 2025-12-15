POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Alkoholfahrt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (13.12.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Brixener Straße einer 60-Jährigen eine Uhr überteuert zu verkaufen. Gegen 15:00 Uhr sprach der unbekannte Mann die Frau an und wollte ihr drei Armbanduhren schenken. Für eine vierte Uhr forderte er von der 60-Jährigen eine Summe von 300 Euro. Die Frau erkannte diese Masche, nahm die Uhren an sich ...

mehr