Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (13.12.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Brixener Straße einer 60-Jährigen eine Uhr überteuert zu verkaufen. Gegen 15:00 Uhr sprach der unbekannte Mann die Frau an und wollte ihr drei Armbanduhren schenken. Für eine vierte Uhr forderte er von der 60-Jährigen eine Summe von 300 Euro. Die Frau erkannte diese Masche, nahm die Uhren an sich und verständigte daraufhin die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit einem Auto. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 45 Jahre, ca. 185 cm groß, braune Haare, schlank, seriös gekleidet mit Hemd, Jackett und Jeanshose, südländisches Äußeres mit italienischem Akzent. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

