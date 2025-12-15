PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (13.12.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Brixener Straße einer 60-Jährigen eine Uhr überteuert zu verkaufen. Gegen 15:00 Uhr sprach der unbekannte Mann die Frau an und wollte ihr drei Armbanduhren schenken. Für eine vierte Uhr forderte er von der 60-Jährigen eine Summe von 300 Euro. Die Frau erkannte diese Masche, nahm die Uhren an sich und verständigte daraufhin die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit einem Auto. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 45 Jahre, ca. 185 cm groß, braune Haare, schlank, seriös gekleidet mit Hemd, Jackett und Jeanshose, südländisches Äußeres mit italienischem Akzent. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Bergheim - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mößmannstraße. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird aktuell abgeklärt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Mittwoch (03.12.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Hotelturm in der Imhofstraße. Dabei wurden ein 45-jähriger Bewohner sowie ein 28-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt. Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Wohnung informiert. Die Feuerwahr kam vor Ort und löschte das Feuer. Während ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:55

    POL Schwaben Nord: 2232 - Polizei stoppt Reisebus

    Augsburg (ots) - BAB A 8/ Parkplatz Adelzhauser Berg/ FR Stuttgart - Am Donnerstag (11.12.2025) war ein Reisebus auf der Autobahn mit derartigen Mängeln unterwegs, dass die Fahrt von der Polizei beendet werden musste. Gegen 16.15 Uhr fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ein bosnischer Reisebus auf Autobahn auf, weil er mit defekten Lichtern unterwegs war. Die Streife hielt den Bus zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren