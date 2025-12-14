Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2232 - Polizei stoppt Reisebus

Augsburg (ots)

BAB A 8/ Parkplatz Adelzhauser Berg/ FR Stuttgart - Am Donnerstag (11.12.2025) war ein Reisebus auf der Autobahn mit derartigen Mängeln unterwegs, dass die Fahrt von der Polizei beendet werden musste. Gegen 16.15 Uhr fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ein bosnischer Reisebus auf Autobahn auf, weil er mit defekten Lichtern unterwegs war. Die Streife hielt den Bus zu einer Verkehrskontrolle an. Auf Grund der festgestellten Mängel war aus Gründen der Verkehrssicherheit an eine Weiterfahrt nicht zu denken. Die Verkehrspolizisten untersagten die Weiterfahrt. Alle 15 Fahrgäste mussten den Bus verlassen und konnten schließlich mit einem Ersatzbus ihre Reise fortsetzen. Der Reisebus musste schließlich abgeschleppt werden. Der Fahrer (bosnischer STA) musste eine Sicherheitsleistung von ca. 300 Euro leisten. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

