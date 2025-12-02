Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Eine Person bei Gebäudebrand gerettet

Bad Honnef-Selhof, Selhofer Straße. 01.12.2025, 18:16 Uhr (ots)

Am frühen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr im Stadtteil Selhof alarmiert. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Person aus dem Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses gerettet werden. In der Dachgeschosswohnung des Gebäude brannte es, wobei die Flammen in den Dachstuhl überschlugen.

Zur Brandbekämpfung kamen mehrere Trupps unter Atemschutz im Innern des Gebäudes und von außen zum Einsatz. Mithilfe der Drehleiter wurde zudem die Dachhaut geöffnet. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht, woraufhin eine umfangreiche Kontrolle des Gebäudes und der anderen Wohnungen folgte. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden die kontaminierten Trupps an einem Hygieneplatz entkleidet und mit frischer Schutzausrüstung ausgestattet.

Nach vier Stunden konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die sich nun mit der Ermittlung der Brandursache befasst.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz glücklicherweise niemand.

Das DRK Siebengebirge übernahm die Getränkeversorgung vor Ort. Zusätzlich versorgten uns auch einige Anwohnerinnen und Anwohner mit kleinen Snacks und Getränken. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken!

Im Einsatz befanden sich rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Ordnungsamt und Deutschem Roten Kreuz. Die 60 Kräfte der Feuerwehr kamen von allen drei Standorten aus Bad Honnef (Bad Honnef, Rhöndorf, Aegidienberg) sowie vom Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg.

