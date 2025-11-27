Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Person unter Zug eingeklemmt - erfolgreiche Rettung im Bahnhof Bad Honnef

Bahnhof Bad Honnef, 27.11.2025 08:32 Uhr (ots)

Heute Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef mit dem Stichwort "Person unter Zug" zum Bahnhof Bad Honnef alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Eine Person war unter dem vorderen Teil eines Regionalzugs eingeklemmt. Der Zug war mit Fahrgästen besetzt in Fahrtrichtung Neuwied unterwegs.

Die eingeklemmte Person wurde durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr erstversorgt und betreut. Für die Rettung der Person entschied sich die Einsatzleitung der Feuerwehr dazu, spezielles Equipment an die Einsatzstelle zu alarmieren. Die Feuerwehr Bonn rückte mit dem "Rüstwagen-Schiene" an, der technisches Material für Bahnunfälle vorhält. Mithilfe von großen Hydraulikzylindern, welche unter dem tonnenschweren Zug platziert wurden, konnte dieser leicht angehoben und die Person dadurch befreit werden.

Um möglichst schonend zum Rettungswagen zu gelangen, wurden neben dem Bahnhofsgebäude Teile eines Zauns und Gebüschs mittels Motorsäge entfernt. Rund anderthalb Stunden nach Einsatzbeginn konnte die schwerverletzte Person durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden.

Die Rückbaumaßnahmen der Feuerwehr endeten gegen 11 Uhr. Betroffene Personen, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens im Zug oder auf dem Bahnsteig befanden, wurden durch Notfallseelsorger betreut.

In einer Nachbesprechung wurde die gute und professionelle Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren aus Bonn und Bad Honnef sowie dem Rettungsdienst hervorgehoben. Ein solcher Einsatz ist für alle Beteiligten glücklicherweise nicht alltäglich und erfordert spezielles Fachwissen, Ausbildung und Ausrüstung.

Im Anschluss an den Einsatz stand das PSU-Team (Psychosoziale Unterstützung) des Rhein-Sieg-Kreises im Feuerwehrhaus Bad Honnef für Gespräche bereit, um das Erlebte und Gesehene zu verarbeiten.

Für die Dauer des Einsatzes blieb die rechte Rheinstrecke im Bereich Bad Honnef komplett gesperrt.

Im Einsatz befanden sich rund 60 Einsatzkräfte, darunter 35 der Feuerwehr Bad Honnef und der Rüsteinheit aus Bonn und weitere des Rettungsdienstes, der Landes- und Bundespolizei, des DB Notfallmanagements sowie der Notfallseelsorge und Psychosozialen Unterstützung.

