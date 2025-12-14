PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2327 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Ende der vergangenen Woche entwendete ein bislang Unbekannter eine Geldbörse aus einem geparkten Auto in der Derchinger Straße. Im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 13.15 Uhr (11./12.12.2025) durchsuchte ein bislang Unbekannter einen Opel Corsa, der in der Derchinger Straße auf Höhe der Hausnummer 114 geparkt stand. Scheinbar war das Fahrzeug nicht versperrt. Der Täter entwendete nach bisherigem Stand einen Geldbeutel. Der genaue Beuteschaden steht derzeit nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

