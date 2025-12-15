PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   ------------------------ In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
                            ---------------------------

Antonsviertel - Am Mittwoch (03.12.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Hotelturm in der Imhofstraße. Dabei wurden ein 45-jähriger Bewohner sowie ein 28-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt. Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Wohnung informiert. Die Feuerwahr kam vor Ort und löschte das Feuer. Während zunächst ein technischer Defekt als Brandursache im Raum stand, ergaben sich im Laufe der polizeilichen Ermittlungen Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen einen 32-jährigen Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde durch einen Richter ein Haftbefehl erlassen. Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen am 08.12.2025 im Bereich Königsbrunn fest. Ein Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung in Vollzug. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Alle drei Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
