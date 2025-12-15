PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Bergheim - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mößmannstraße. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird aktuell abgeklärt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (09.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Remboldstraße. Die Höhe des Beuteschadens ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Mittwoch (03.12.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Hotelturm in der Imhofstraße. Dabei wurden ein 45-jähriger Bewohner sowie ein 28-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt. Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Wohnung informiert. Die Feuerwahr kam vor Ort und löschte das Feuer. Während ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:55

    POL Schwaben Nord: 2232 - Polizei stoppt Reisebus

    Augsburg (ots) - BAB A 8/ Parkplatz Adelzhauser Berg/ FR Stuttgart - Am Donnerstag (11.12.2025) war ein Reisebus auf der Autobahn mit derartigen Mängeln unterwegs, dass die Fahrt von der Polizei beendet werden musste. Gegen 16.15 Uhr fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ein bosnischer Reisebus auf Autobahn auf, weil er mit defekten Lichtern unterwegs war. Die Streife hielt den Bus zu einer ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:50

    POL Schwaben Nord: 2327 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Ende der vergangenen Woche entwendete ein bislang Unbekannter eine Geldbörse aus einem geparkten Auto in der Derchinger Straße. Im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 13.15 Uhr (11./12.12.2025) durchsuchte ein bislang Unbekannter einen Opel Corsa, der in der Derchinger Straße auf Höhe der Hausnummer 114 geparkt stand. Scheinbar war das Fahrzeug nicht versperrt. Der Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren