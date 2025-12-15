Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Bergheim - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mößmannstraße. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird aktuell abgeklärt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (09.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Remboldstraße. Die Höhe des Beuteschadens ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell