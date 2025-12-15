Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (14.12.2025) war ein 24-Jähriger mit seinem Auto ohne gültige Fahrerlaubnis in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs. Die Polizei kontrollierte den 24-Jährigen gegen 06:45 Uhr. Dabei stellte die Streife fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 24-Jährigen. Der 24-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

