Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (13.12.2025) entwendeten zwischen 05:00 Uhr und 17:00 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen versperrten E-Scooter in der Karwendelstraße. Es handelt sich um einen E-Scooter in Grün der Marke "Streetbooster". Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 15:31

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (14.12.2025) war ein 24-Jähriger mit seinem Auto ohne gültige Fahrerlaubnis in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs. Die Polizei kontrollierte den 24-Jährigen gegen 06:45 Uhr. Dabei stellte die Streife fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:31

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (13.12.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Brixener Straße einer 60-Jährigen eine Uhr überteuert zu verkaufen. Gegen 15:00 Uhr sprach der unbekannte Mann die Frau an und wollte ihr drei Armbanduhren schenken. Für eine vierte Uhr forderte er von der 60-Jährigen eine Summe von 300 Euro. Die Frau erkannte diese Masche, nahm die Uhren an sich ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Bergheim - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mößmannstraße. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird aktuell abgeklärt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
