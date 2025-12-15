Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Samstag (13.12.2025) entwendeten zwischen 05:00 Uhr und 17:00 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen versperrten E-Scooter in der Karwendelstraße. Es handelt sich um einen E-Scooter in Grün der Marke "Streetbooster". Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell