Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Tankstelle - Fahrrad gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Tankstelle

Tann. In der Bahnhofstraße brachen Unbekannte am Sonntagabend (27.04.), gegen 22.45 Uhr, in ein Tankstellengebäude ein. Die Täter hebelten dazu ein Bürofenster auf und stahlen im Anschluss Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Daraufhin flüchteten sie und hinterließen rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad gestohlen

Fulda. In der Kurfürstenstraße stahlen Unbekannte am Sonntagabend (27.04.), gegen 18.55 Uhr, ein Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 4.000 Euro. Das Zweirad stand zu diesem Zeitpunkt im Eingangsbereich eines Hotels. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell