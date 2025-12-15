Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Gersthofen - Im Zeitraum von Donnerstag (11.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) drangen einer oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ebnerstraße ein. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Terrassentüre auf und durchwühlten das Haus. Die Höhe des Beute- und Sachschadens wird aktuell abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

