Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht (bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 180 vom 12.12.2025 der Polizeiinspektion Bobingen berichteten wir Folgendes:

Bobingen - Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Donnerstag (11.12.2025) in der Wertachstraße / Ecke Augsburger Straße. Eine 31-jährige Frau war gegen 18.30 Uhr fußläufig auf der Augsburger Straße in südliche Richtung unterwegs in der Absicht, die Wertachstraße geradeaus zu überqueren. Ein Pkw, der die Augsburger Straße ebenfalls in südliche Richtung befuhr, bog zeitgleich nach rechts in die Wertachstraße ab und erfasste die Fußgängerin mit der Front des Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bobingen unter 08234/96060 zu melden.

Ab hier neu:

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (12.12.2025) weiterhin nach Zeugen. Wie bereits am Freitag mitgeteilt wurde eine Fußgängerin gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Augsburger Straße / Wertachstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem bislang Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Das Alter der verunfallten Frau wurde in der Pressemitteilung vom 12.12.2025 versehentlich mit 31 Jahren angegeben. Die verletzte Frau ist jedoch 76 Jahre alt. Die Polizei Bobingen ermittelt gemeinsam mit der Verkehrsunfallfluchtfahndung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der PI Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. Auch Ersthelfer, die das Unfallgeschehen nicht beobachten konnten, werden gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell