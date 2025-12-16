Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei klärt Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (15.12.2025) stellte die Polizei ein Auto mit geöffneten Türen im Bereich des Oberhauser Bahnhofs fest.

Die Streife überprüfte daraufhin die Kennzeichen des Audi und stellte dadurch fest, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Während der Aufnahme kam der 38-jährige Fahrzeugführer hinzu.

Die Beamten stellten fest, dass der 38-Jährige zuvor mit dem Auto fuhr und drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Die Streife veranlasste daraufhin eine Blutentnahme. Zudem ist der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Streife stellte die Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel sicher und unterband die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Der 38-Jährige hat die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell