Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Montagabend (15.12.2025) fuhr ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Bismarckstraße. Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 20.45 Uhr den Mann.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

Der 29-Jährige besitzt die tansanische Staatsangehörigkeit.

