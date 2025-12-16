PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Montag (15.12.2025) zwischen 09.00 Uhr und 21.00 Uhr drangen einer oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Moosstraße ein.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 - 3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

