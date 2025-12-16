Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrugsversuch - falscher Polizeibeamter

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Montag (15.12.2025) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte.

Gegen 12.00 Uhr erhielt eine 65-jährige Frau einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass in der Nähe eingebrochen wurde und ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfragte der falsche Polizeibeamten Wertgegenstände der Frau. Diese durchschaute den Betrugsversuch und die Polizei wurde verständigt. So entstand kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Betruges. Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Bürgerinnen und Bürger durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: - https://www.polizei.bayern.de/nmmo - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell