Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2352 - Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstag (16.12.2025) war ein 21-Jähriger ohne Führerschein in der Augsburger Innenstadt unterwegs. Gegen 12.20 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto in der Johannes-Haag-Straße. Dabei hielt er sich nicht rechts, sondern benötigte offenbar die gesamte Fahrbahn. Dieses Verhalten fiel einer Polizeistreife auf, die den Mann anhielt und eine Verkehrskontrolle durchführte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem ergaben sich konkrete Hinweise auf weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 21-Jährigen (syrische STA) wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
