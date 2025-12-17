Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2354 - Polizei ermittelt nach Anlagebetrug

Augsburg (ots)

Donauwörth - In den vergangenen Monaten betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen 72-jährigen Mann aus dem Raum Donauwörth. Der Mann lernte zwei bislang unbekannten Tätern online kennen. Die beiden Unbekannten überredeten den 72-Jährigen, Geld auf einer Tradingplattform zu investieren. Der Mann überwies einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Der Mann wollte sein Geld wieder ausbezahlt haben. Das vereitelten die Unbekannten jedoch und rieten ihm, mehr zu investieren. Zwischenzeitlich zahlten sie einhundert Euro aus. Der Mann bemerkte schließlich den Betrug und zeigte diesen bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte an. Es entstand ein Vermögensschaden i.H.v. circa 260.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Anlagebetruges. Der Mann besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps: Seien Sie misstrauisch, wenn:

- Hoher Gewinn bei geringem Risiko versprochen wird. - Ihr Konto (angeblich) hervorragende Gewinnentwicklungen darstellt. - Sie aufgefordert werden, immer mehr Geld zu investieren. So schützen Sie sich: - Überprüfen Sie Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. - Schicken Sie niemals Geld an Unbekannte. - Lassen Sie niemals Fernzugriff (Remote-Software) auf Ihrem Gerät zu. - Der Dienstleister ist nicht bei www.bafin.de registriert? Vorsicht!

Mehr Informationen und Tipps, wie Sie sich vor Anlagebetrug schützen, finden Sie unter: www.polizei.bayern.de/aha

