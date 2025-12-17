PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2356 - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Dillingen/ Augsburg - Am 16.12.2025 kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Großen Allee zu mehreren Straftaten, bei denen ein 44-Jähriger (deutsche Staatsangehörigkeit) körperlich attackiert und beraubt wurde. Der 44-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 17:30 Uhr hielten sich der 44-jährige Täter sowie ein 46-jähriger Geschädigter (deutsche Staatsangehörigkeit) zu Besuch in der betreffenden Wohnung auf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Streit zwischen den beiden, wobei der 44- Jährige mit den Fäusten auf den 46-Jährigen einschlug und ihm das Mobiltelefon raubte. Nachdem sich der 46-Jährige aus der Wohnung entfernen konnte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den 44-Jährigen in der Wohnung an und konnten das geraubte Mobiltelefon des Geschädigten sicherstellen. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der alkoholisierte 44-Jährige aggressiv und leistete erheblichen Widerstand, unter anderem versuchte er einen Polizeibeamten zu beißen. Er wurde in Gewahrsam genommen und in den Arrest nach Augsburg verbracht. Bei der Verbringung in den Arrest leistete der 44-Jährige erneut Widerstand und bespuckte einen Polizeibeamten. Er muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Gegen ihn wird nun wegen Raubes, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

