Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Wohnungseinbruch am 1. Weihnachtsfeiertag

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Am Donnerstag (25.12.2025) ist es bei einem Einfamilienhaus im Holtkamp zu einem Einbruch gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld und Schmuck entwendeten.

In einem bisher bekannten Zeitraum von 14:50 Uhr bis 23:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Mit wenigen hundert Euro Bargeld und einer bisher nicht genau benannten Anzahl an Schmuck entfernte man sich vermutlich über die rückwärtige Terrasse vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Ebenso werden Anwohner gebeten, privat verbaute Videoüberwachungen zu sichten und nach unbefugten Personen zu überprüfen.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

