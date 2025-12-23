PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Seniorin in Bochum bestohlen

Bochum (ots)

Erneut ist eine Bochumer Seniorin von einem falschen Polizeibeamten um ihr Bargeld und ihre Kontodaten gebracht worden.

Gegen 13 Uhr klingelte eine unbekannte Person am Montag, 22. Dezember, an der Poststraße bei der Bochumerin und gab vor, Polizeibeamter zu sein. Aufgrund angeblicher verdächtiger Kontoaktivitäten drängte der Tatverdächtige die Seniorin zur Herausgabe von Wertgegenständen, unter dem Vorwand diese zu sichern. Mit der Tatbeute flüchtete der unbekannte dann aus der Wohnung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 25-28 Jahre alt
   - ca. 180-185 cm groß
   - helle braune Haare
   - dunkle Augen
   - beiger Pullover
   - dunkle Hose
   - dunkle Schuhe

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Die Polizei für Bochum, Herne und Witten informiert:

Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung.

Die Polizei nimmt kein Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung oder Überprüfung entgegen.

Seien Sie misstrauisch: Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen, Vertrauenspersonen und der örtlichen Polizei.

