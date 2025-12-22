Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecherin in U-Haft - Kripo bittet um Hinweise zur Komplizin

Bochum (ots)

Einbrecherin in U-Haft: Nach einem Wohnungseinbruch am Freitag, 19. Dezember, hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen.

Die 35-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland verschaffte sich nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 13.50 Uhr gemeinsam mit einer Komplizin Zutritt zu einer Wohnung an der Weststraße. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, wollten sie mit ihrer Beute flüchten - und trafen auf die Wohnungsinhaber, die in diesem Moment nach Hause kamen.

Während der Komplizin die Flucht gelang, konnte die 35-jährige Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Frau wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der die U-Haft anordnete.

Die zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, "osteuropäisches Aussehen", dunklere Haut, schwarze Jacke, Schal, Kopfbedeckung, Umhängetasche.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell