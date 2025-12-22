PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Einbrecherin in U-Haft - Kripo bittet um Hinweise zur Komplizin

Bochum (ots)

Einbrecherin in U-Haft: Nach einem Wohnungseinbruch am Freitag, 19. Dezember, hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen.

Die 35-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland verschaffte sich nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 13.50 Uhr gemeinsam mit einer Komplizin Zutritt zu einer Wohnung an der Weststraße. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, wollten sie mit ihrer Beute flüchten - und trafen auf die Wohnungsinhaber, die in diesem Moment nach Hause kamen.

Während der Komplizin die Flucht gelang, konnte die 35-jährige Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Frau wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der die U-Haft anordnete.

Die zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, "osteuropäisches Aussehen", dunklere Haut, schwarze Jacke, Schal, Kopfbedeckung, Umhängetasche.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 10:32

    POL-BO: Hubschrauber im Einsatz - Drei Kupferdiebe festgenommen

    Bochum (ots) - Gleich drei Kupferdiebe konnte die Polizei am Freitag, 19. Dezember, in Bochum-Langendreer vorläufig festnehmen. Gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Waldweg an der Oesterheidestraße. Die Polizei konnte im Fahrzeug eine weibliche Tatverdächtige (32, aus Herne) sowie diverse Kabelstücke feststellen. Als Ursprung der Kabel konnte die Polizei das ehemalige Opelwerk ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:23

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt: Wer kennt diese Männer?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/189851 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht. Die auf den Fotos abgebildeten Tatverdächtigen sollen am 26. ...

    mehr
