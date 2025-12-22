PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch: Tatverdächtiger (38) flüchtet mit gestohlenem Fahrrad - und wird festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruchsversuch in Bochum-Langendreer hat die Polizei einen 38-Jährigen vorläufig festgenommen. Er war auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs.

Ein Zeuge meldete der Polizei am frühen Montagmorgen, 22. Dezember, um kurz vor 3 Uhr, dass der 38-Jährige nach einem Einbruchsversuch an der Oesterheiderstraße mit einem Fahrrad flüchtete. Die Beamten stellten den dringend tatverdächtigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Überprüfung ergab, dass das Fahrrad gestohlen gemeldet worden war; die Beamten stellten es sicher.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

