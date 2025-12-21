PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Alkoholisierte Autofahrerin (32) kommt von der Straße ab und wird schwer verletzt

Herne (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Herne-Süd: Eine 32-jährige Autofahrerin aus Herne ist am frühen Sonntagmorgen, 21. Dezember, von der Straße abgekommen und gegen zwei geparkte Fahrzeuge gestoßen. Sie kam ins Krankenhaus.

Gegen 2.40 Uhr war die Autofahrerin auf der Straße des Bohrhammers unterwegs. Dort kam sie in Höhe der Hausnummer 12 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Die Herner Feuerwehr befreite die eingeklemmte und schwerverletzte Frau, die daraufhin in ein Krankenhaus kam, wo sie stationär behandelt wurde.

Ein Atemalkoholtest bei der 32-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

Der Wagen der Hernerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei stellte den Wagen sowie den Führerschein der Fahrerin sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

