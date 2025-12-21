Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubversuch in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubversuch in Bochum-Weitmar am Samstagnachmittag, 20. Dezember, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 11-jähriger Bochumer gegen 16.20 Uhr auf der Stensstraße unterwegs. Hierbei hielt er sein Mobiltelefon in der Hand. In Höhe der Feuerbachstraße kam dem Jungen ein unbekannter Mann entgegen und versuchte, ihm das Handy zu entreißen. Der 11-Jährige konnte das Gerät festhalten, woraufhin der Unbekannte fußläufig in Richtung Hattinger Straße flüchtete.

Laut Zeugenangaben wird der Täter wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, deutsches Erscheinungsbild, grüne Augen. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, schwarzen Jacke, dunklen Mütze, und einem dunklen Schal, der über die Nase gezogen war.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell