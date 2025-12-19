Polizei Bochum

POL-BO: Mehrere parkende Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Mindestens sieben Autos, die am Mittwoch, 17. Dezember, und Donnerstag, 18. Dezember, in der Emilstraße geparkt haben, wurden beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter hat in diesem Zeitraum den Lack der Fahrzeuge zerkratzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummern 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell