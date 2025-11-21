Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier

Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Bremen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ging am Montag, 17. November 2025 im gesamten Bundesgebiet verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor.

Beim Hauptzollamt Bremen waren 45 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus Bremen und Bremerhaven im Einsatz und prüften die Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Bei dieser Schwerpunktaktion wurden unter anderem die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Darüber hinaus spielen auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung sowie die Prüfung des Mindestlohns eine bedeutende Rolle.

Bei den Befragungen ergaben sich bislang in mehreren Fällen erste Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei den Aufzeichnungspflichten. So wurden beispielsweise Zeiten erforderlicher Fortbildungen oder Belehrungen nicht als Arbeitszeit aufgezeichnet. Bei den Arbeitgeber-prüfungen fehlten regelmäßig die vorgeschriebenen Belehrungen zur Ausweismitführungspflicht und Sofortmeldungen wurden teilweise verspätet abgegeben. Die Prüfungen der Geschäftsunterlagen dauern noch an.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

