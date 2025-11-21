PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier
Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Bremen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ging am Montag, 17.
November 2025 im gesamten Bundesgebiet verstärkt gegen Schwarzarbeit 
und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und 
Sicherheitsgewerbe vor. 
Beim Hauptzollamt Bremen waren 45 Beschäftigte der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit aus Bremen und Bremerhaven im Einsatz und prüften die 
Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Bei 
dieser Schwerpunktaktion wurden unter anderem die Einhaltung 
sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von
Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern 
überprüft. Darüber hinaus spielen auch die illegale und unerlaubte 
Arbeitnehmerüberlassung sowie die Prüfung des Mindestlohns eine 
bedeutende Rolle.
Bei den Befragungen ergaben sich bislang in mehreren Fällen erste 
Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei den Aufzeichnungspflichten. So 
wurden beispielsweise Zeiten erforderlicher Fortbildungen oder 
Belehrungen nicht als Arbeitszeit aufgezeichnet. Bei den 
Arbeitgeber-prüfungen fehlten regelmäßig die vorgeschriebenen 
Belehrungen zur Ausweismitführungspflicht und Sofortmeldungen wurden 
teilweise verspätet abgegeben. Die Prüfungen der Geschäftsunterlagen 
dauern noch an. 
Zusatzinformation:
Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und 
Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und
Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und 
Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. 
Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise als 
auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers 
durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die 
FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite sowie regionale
Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und 
sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der 
jeweiligen Branche.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Jens Pietsch
Telefon: 0421 5154 1027
E-Mail: jens.pietsch@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Bremen
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Bremen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren